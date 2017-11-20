ТРИВИЖН 20/11 - 26/11:

Арктика позеленела: NASA показало, как изменилась Земля за 20 лет — видео

  • 20 ноября 2017, 08:51
  • 71
  • 0



Агентство NASA опубликовало ролик, на котором запечатлены последствия изменения климата на Земле за период с 1997 по 2017 гг. При монтаже видео использованы архивные спутниковые снимки.

Особое внимание уделено изменению размеров ледяной шапки Земли и снежного покрова. Из-за потепления климата Арктика «зазеленела», а в некоторых регионах планеты появились «биологические пустоты».


БелТА
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Общество (28038)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 20/11 - 20/11:

Самое читаемое