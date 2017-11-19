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Вьетнамская школьница умерла от прикосновения к зарядке iPhone во сне

  • 19 ноября 2017, 18:17
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Кабель зарядки от смартфона iPhone 6, до которого дотронулась вьетнамская школьница во время сна, убил ее зарядом тока, передает телеканал «360».

Бездыханное тело 14‐летней девочки родители обнаружили только под утро.

После того, как врачи определили, от чего именно наступила смерть, полицейские осмотрели комнату школьницы и нашли шнур, из которого торчали оголенные провода. Он лежал на кровати погибшей.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, девочка пыталась починить сломанную зарядку с помощью скотча.


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Метки: Происшествия (11156)

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