Житель ОАЭ купил регистрационный номер на авто за 3 млн долларов

Эмиратский бизнесмен Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (почти 3 миллиона долларов).

Как пишет Khaleej Times, аукцион, на котором с молотка уходили эксклюзивные номера для машин, прошел в Абу-Даби.

Когда сделка состоялась, 23-летний бизнесмен произнес: «Я очень рад и горд получить регистрационный номер "2"».

Всего на аукционе было выручено 15 миллионов долларов. К примеру, 12-летнему мальчику подарили номер «1111», который обошелся его отцу в 400 тысяч долларов.

3 миллиона долларов — это не предел. Так, на прошлогоднем аукционе номер «1» ушел за более чем за 8 миллионов долларов.