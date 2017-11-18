В китайском городе Санья выбрали самую красивую девушку планеты. Ей стала жительница Индии Мануши Чхиллар. Об этом сообщается на странице конкурса в фейсбуке.

Второе место жюри присудило мексиканке Андреа Меза, третье — британке Стефани Хилл.









В топ-5 также вошли представительницы Кении и Франции.





Всего в конкурсе участвовали красавицы из 118 стран.





Беларусь в нынешнем году не участвовала в конкурсе. Первая вице-мисс Беларусь-2016 минчанка Екатерина Савчук, которая должна была представлять нашу страну, отозвала свою заявку за месяц до конкурса.

Напомним, 7 октября в Варшаве белоруска Александра Чичикова стала победительницей конкурса «Мисс мира на инвалидной коляске».