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Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

  • 18 ноября 2017, 17:22
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Скончался основатель знаменитой австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Янгу было 64 года. О его смерти сообщили члены группы на официальной странице коллектива в Facebook.

Три года назад Малькольм Янг вышел из состава AC/DC из-за болезни.

Точная причина смерти Малькольма Янга пока не разглашается.

Напомним, что меньше месяца назад ушел из жизни Джордж Янг — брат основателей группы Малькольма и Ангуса. Джордж продюсировал коллектив. В сообщении о смерти Джорджа Янга музыканты AC/DC отмечали, что без его помощи и участия группа бы не состоялась.


mogilev.online
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Метки: Афиша (1683)

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