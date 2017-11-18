Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Скончался основатель знаменитой австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Янгу было 64 года. О его смерти сообщили члены группы на официальной странице коллектива в Facebook.

Три года назад Малькольм Янг вышел из состава AC/DC из-за болезни.

Точная причина смерти Малькольма Янга пока не разглашается.

Напомним, что меньше месяца назад ушел из жизни Джордж Янг — брат основателей группы Малькольма и Ангуса. Джордж продюсировал коллектив. В сообщении о смерти Джорджа Янга музыканты AC/DC отмечали, что без его помощи и участия группа бы не состоялась.