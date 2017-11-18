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Пугачева и Галкин обвенчались через шесть лет после заключения брака — видео

  • 18 ноября 2017, 15:56
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Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались по православному обряду через шесть лет после заключения брака, сообщает ТАСС.

О прошедшей церемонии Галкин проинформировал на своей странице в социальной сети Instagram.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — говорится в публикации артиста. На церемонии присутствовали дети Галкина и Пугачевой, двойняшки Елизавета и Гарри, родившиеся от суррогатной матери в 2013 году.


БелТА
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