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Умер «босс боссов» сицилийской мафии

  • 17 ноября 2017, 11:07
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Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Как отмечает издание, последние пять дней Риина находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий.

Риина получил прозвище Коротышка из-за небольшого роста, его также называли «боссом боссов».

В январе 1993 года мафиози был арестован в Палермо. Считается, что он, отбывавший пожизненное наказание, лично принимал участие в убийстве 40 человек и отдавал приказы об убийстве многих других. Риина — уроженец сицилийского города Корлеоне, широко известного по книгам и фильмам о буднях итало-американской мафии под общим названием «Крестный отец».


Наша Нива
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