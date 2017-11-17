Сегодня отмечается Международный день студентов

17 ноября отмечается Международный день студентов. Он был основан в 1941 году на международной встрече студентов-антифашистов в Лондоне, но отмечаться стал с 1946 года.

Дата была назначена в память о чешских студентах, которые в 1939 году вышли на патриотическую демонстрацию в Праге. Оккупанты разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

В Беларуси также отмечается этот день. Например, в Полоцком госуниверситете сегодня пройдет День студенческого самоуправления, передает БелТА. Студенты займут все должности — вплоть до ректорской. Они будут проводить планерки, совещания, решать организационные вопросы.