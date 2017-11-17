Окнаград 13/11 - 19/11:
МС Маркет 13/11 - 19/11:

Сегодня отмечается Международный день студентов

  • 17 ноября 2017, 11:08
  • 469
  • 0



17 ноября отмечается Международный день студентов. Он был основан в 1941 году на международной встрече студентов-антифашистов в Лондоне, но отмечаться стал с 1946 года.

Дата была назначена в память о чешских студентах, которые в 1939 году вышли на патриотическую демонстрацию в Праге. Оккупанты разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

В Беларуси также отмечается этот день. Например, в Полоцком госуниверситете сегодня пройдет День студенческого самоуправления, передает БелТА. Студенты займут все должности — вплоть до ректорской. Они будут проводить планерки, совещания, решать организационные вопросы.


euroradio.fm, фото — БелТА
Баптисты 16/11 - 18/11:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Ян Оплетал (1)

Метки: Общество (28028)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 17/11 - 19/11:

Самое читаемое