Итоги референдума о независимости Каталонии: власти Испании гарантировали Пучдемону одиночную камеру и безопасность в тюрьме
- 17 ноября 2017, 09:46
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Люди в материале: Карлес Пучдемон (3)
Места: Брюссель (73)
Метки: Политика (13287)
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