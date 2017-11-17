В США в мозг человека впервые «вживили» чип, который улучшил память на 25%

Профессор Донг Сонг из Университета Южной Калифорнии продемонстрировал использование мозгового имплантата для улучшения памяти человека, сообщает Newscientist. Таким образом, впервые в истории появилось электронное устройство, способное эффективно улучшить человеческую память.

Команда Сонга проверила работу своего устройства на 20 добровольцах с мозговыми электродами, имплантированными для лечения эпилепсии. С их помощью Сонг подключил к мозгу свое устройство, чтобы оно могло собирать данные об активности мозга во время тестов, направленных на стимулирование либо кратковременной, либо рабочей памяти.

В ходе тестов ученые анализировали нейроны головного мозга подопытных пациентов, чтобы определить, какие области мозга активируются в процессе воспоминаний.

Затем они использовали электроды своего устройства для стимуляции мозга по определенному шаблону во время последующих тестов.

После проведения тестов оказалось, что такая стимуляция улучшала кратковременную память примерно на 15% и рабочую — на 25%.

«Мы создаем нейронный код для улучшения функции памяти. Такого еще никто никогда не делал», — говорит профессор Сонг.

Пока устройство еще проходит дальнейшее тестирование. Когда же оно появится в реальной клинической практике, неизвестно.