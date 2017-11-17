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Под Киевом избили и изнасиловали полицейского

  • 17 ноября 2017, 09:09
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Шокирующий инцидент произошел на днях в Киевской области — двое неизвестных сначала избили, а потом и изнасиловали полицейского.

Вопиющий случай произошел в Василькове. Здесь 24-летний страж порядка стал жертвой изнасилования. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

Как отмечается, полицейский познакомился с мужчинами в супермаркете «АТБ» в Василькове в ночь на 15 ноября. Они пригласили его в гости, чтобы выпить.

Примерно в два часа ночи между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Неизвестные «применяя физическое насилие, изнасиловали правоохранителя», — приводит журналист сообщение.

Об инциденте пострадавший полицейский заявил в дежурную часть Национальной полиции по Киевской области.

В настоящее время устанавливаются личности насильников.


naviny.by
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