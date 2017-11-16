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Видеофакт: пресс-секретарь Путина с женой отрываются под Лепса на закрытой вечеринке

  • 16 ноября 2017, 17:28
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Российская певица Катя Лель выложила на своей странице в социальной сети видео с вечеринки, посвященной 15-летию торгового центра «Крокус Сити Молл».

На кадрах видно, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его очаровательная жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, говоря молодежным языком, отрываются под песню Григория Лепса.


naviny.by
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Люди в материале: Дмитрий Песков (40), Татьяна Навка (1)

Метки: Общество (28017)

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