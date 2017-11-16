Ученые установили, когда именно партнеры начинают изменять друг другу

Ученые из COMAS (College of Management Academic Studies, Ришон-ле-Цион, Израиль) определили конкретный срок брака, на котором партнеры чаще всего начинают обманывать друг друга. Результаты необычного эксперимента были опубликованы в Journal of Sex Research.

Ученые обнаружили, что женщины более склонны начать изменять между 6 и 10 годами брака, в то время как мужчины чаще начинают «ходить на сторону» после 11 лет брака.

В исследованиях приняли участие 423 человека. Каждому из участников было предложено анонимно ответить на вопросы и оценить важность 29 причин для противостояния искушению измены. Их также попросили заявить о вероятности того, допустят ли они измену своему партнеру, если появится такая возможность.

Выводы ученых поддержали давнее убеждение о том, что после семи лет брак подвергается серьезным испытаниям. Это явление даже получило свое название — «кризис семи лет брака». Данная тенденция также была подтверждена статистикой разводов, которая показывает, что многие пары распадаются именно в течение этого периода времени.

В исследовании был сделан вывод о том, что воздерживаться от прелюбодеяния людей заставляют многие факторы, но чаще всего верность оказалась связана с желанием соответствовать моральным стандартам общества и страхом остаться в одиночестве.

Ученые считают, что основными причинами женских измен являются давление, оказываемое со стороны детей, а также кризис среднего возраста, в то время как для мужчин причиной такого поведения чаще всего является переосмысление всего, чего им удалось добиться в жизни к этому возрасту. Факты измены — одна из главных причин разводов по всему миру.