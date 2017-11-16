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Воспитатели детского сада в Шанхае били детей и заставляли есть васаби. Вот как с ними поступили родители — видеофакт

  • 16 ноября 2017, 16:45
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Родители учащихся одного из детских садов Шанхая пришли в ярость, когда в Сети появилась видеозапись местного «воспитательного процесса».

Выяснилось, что воспитатели регулярно избивали детей и заставляли их есть васаби. Шокированные родители устроили самосуд над одной из работниц детского сада и заставили её извиниться.

На кадрах нескольких опубликованных роликов видно, что родители действовали по принципу «око за око», — сперва они избили женщину, а затем накормили её васаби.

На финальном видео женщина стоит на коленях перед сидящими в зале родителями и просит у них прощения за своё поведение. Отметим, что извинениями дело не ограничилось, — директор и работники детского сада уже уволены, полиция Китая осуществляет расследование по факту жестокого обращения с детьми.


life.ru
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Места: Шанхай (4)

Метки: Происшествия (11142)

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