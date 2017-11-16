Родители учащихся одного из детских садов Шанхая пришли в ярость, когда в Сети появилась видеозапись местного «воспитательного процесса».

Выяснилось, что воспитатели регулярно избивали детей и заставляли их есть васаби. Шокированные родители устроили самосуд над одной из работниц детского сада и заставили её извиниться.

На кадрах нескольких опубликованных роликов видно, что родители действовали по принципу «око за око», — сперва они избили женщину, а затем накормили её васаби.

На финальном видео женщина стоит на коленях перед сидящими в зале родителями и просит у них прощения за своё поведение. Отметим, что извинениями дело не ограничилось, — директор и работники детского сада уже уволены, полиция Китая осуществляет расследование по факту жестокого обращения с детьми.