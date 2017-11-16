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В Петербурге учительница английского уволилась из школы из-за романа с десятиклассником

  • 16 ноября 2017, 16:44
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В Санкт-Петербурге 24-летняя учительница английского языка школы на Васильевском острове уволилась из-за романа с учеником 10-го класса, передает 78.ru.

Молодые люди не скрывали отношений и публиковали в социальных сетях совместные фотографии. Более того, судя по фото и статусу в соцсетях школьник и учительница обручились.

После внимания СМИ к этой истории учительнице пришлось написать заявление об увольнении из школы по собственному желанию.

Фото носит иллюстративный характер


naviny.by
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