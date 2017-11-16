В Петербурге учительница английского уволилась из школы из-за романа с десятиклассником

В Санкт-Петербурге 24-летняя учительница английского языка школы на Васильевском острове уволилась из-за романа с учеником 10-го класса, передает 78.ru .

Молодые люди не скрывали отношений и публиковали в социальных сетях совместные фотографии. Более того, судя по фото и статусу в соцсетях школьник и учительница обручились.

После внимания СМИ к этой истории учительнице пришлось написать заявление об увольнении из школы по собственному желанию.

Фото носит иллюстративный характер

