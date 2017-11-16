Зачем древним цивилизациям строить что-то под водой? Иногда на этот вопрос не могут найти ответ даже ученые. Впрочем, большая часть этих объектов раньше все же находилась на поверхности, а под водой оказалась в результате последующих природных процессов.

1. Йонагуни, Япония





В 1986 году водолазы во время наблюдения за акулами в Японском море неожиданно нашли подводные пирамиды. Это открытие сразу же вызвало оживленные споры во всем научном мире.

Оказалось, что на глубине от 5 до 40 метров находятся высеченные в камне сооружения в виде массивных платформ и высоких столбов. Самая высокая пирамида достигает 180 метров в ширину и около 30 метров в высоту. Наиболее популярный объект принято называть черепахой, благодаря его необычной форме. Несмотря на опасные подводные течения, монумент Йонагуни все равно остается излюбленным местом для дайверов.

2. Бимини Роуд





Дорога из крупных каменных пластин находится под водой возле острова Бимини (Багамы). Сооружение начинается на берегу и тянется около 800 метров вглубь океана. Тысячи прямоугольных блоков уложены таким образом, что ученые до сих пор спорят, была ли это просто дорога, или стена — под первым слоем камней обнаружен еще один. Это говорит о том, что сооружение возрастом 15 тыс. лет было когда-то довольно высоким.

3. Подводный город у берегов Кубы





Эти пирамиды были обнаружены в 2001 году у побережья Кубы. Глубина 700 метров препятствует детальному изучению, поэтому, возможно, главные открытия пока еще ожидают подводных археологов.

4. Дворец Клеопатры





Дворец Клеопатры в Египте опустился под воду около 1500 лет назад в результате сильного землетрясения.

Археологи из IEASM (Европейский институт подводной археологии) под руководством Франка Годдио обнаружили храмы и дворцы города в 1996 году под водой у Восточной Гавани Александрии.

Раскопки еще продолжаются, но уже сейчас археологи нашли немало величественных скульптур и культовых сооружений. Главная же цель ученых — найти гробницу самой Клеопатры.

5. Гераклион





Древний город Гераклион находился в устье Нила, в 25 километрах к востоку от Александрии. В 1996 году команда подводных археологов из IEASM под руководством Франка Годдио совместно с египетским Высшим советом по древностям начали подводные исследования. А в 2012 году Франк Годдио сообщил, что его команда открыла на морском дне руины древнего города Гераклиона.

Полагают, что город ушел под воды Средиземного моря более тысячи лет назад в результате мощного землетрясения. Величественные сооружения находятся на глубине 46 метров и сохранились очень хорошо.

Среди находок, кроме зданий и скульптур, — золотые серьги, браслеты, заколки, кольца, гребни, сотни монет. И это только начало — основные раскопки еще впереди.



