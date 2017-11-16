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Видеофакт: в Грозном 4-летний мальчик упал с высоты третьего этажа, но выжил, приземлившись прямо на диван в кафе

  • 16 ноября 2017, 13:14
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Ребенок явно «родился в рубашке».

Видеоролик появился в популярном Telegram-канале Mash.

На нем видно, как в крупном торговом центре ребенок падает с высоты третьего этажа. Однако, к счастью, происходит это прямо над кафе, которое находится внизу и мальчик благополучно приземляется на диван рядом с одной из поетительниц.


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Места: Грозный (9)

Метки: Происшествия (11142)

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