Видеофакт: в Грозном 4-летний мальчик упал с высоты третьего этажа, но выжил, приземлившись прямо на диван в кафе
- 16 ноября 2017, 13:14
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Места: Грозный (9)
Метки: Происшествия (11142)
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