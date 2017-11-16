Видеофакт: в Грозном 4-летний мальчик упал с высоты третьего этажа, но выжил, приземлившись прямо на диван в кафе

Ребенок явно «родился в рубашке».

Видеоролик появился в популярном Telegram-канале Mash.

На нем видно, как в крупном торговом центре ребенок падает с высоты третьего этажа. Однако, к счастью, происходит это прямо над кафе, которое находится внизу и мальчик благополучно приземляется на диван рядом с одной из поетительниц.