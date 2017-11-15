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Видеофакт: в ночном небе немцы увидели светящееся НЛО

  • 15 ноября 2017, 17:23
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Во вторник жители южной Германии наблюдали в небе за ярким зеленым световым пятном.

Что это было — ока не известно. Некоторые подозревают, что это был метеор, попавший в земную атмосферу.



Naviny.by
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