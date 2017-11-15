Видеофакт: в ночном небе немцы увидели светящееся НЛО

Минск готов направить миротворцев в зону конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал 15 ноября в Москве министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей....
13 ноября 45-летнему машинисту крана ОАО «Красносельскстройматериалы» в здании установки реверсивного транспортера отрезало правую руку, сообщили в УСК по Гродненскому региону...
Об этом заявил глава МИД Макей. При этом ранее Лукашенко заявлял, что белорусы никого не будут мирить, если их об этом не попросят....
20 марта 2014 года в центре Речицы случилось непоправимое: Chrysler Pacifica протаранил остановку общественного транспорта и находящихся в ней людей. Три человека погибли, двоих уд...
До конца ноября в Гомеле ещё продолжают работу постоянно действующие и ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров и изделий народ...
В столице России на Светлану Дараселию было совершено нападение. Пострадавшая стали известна после того, как она в прямом эфире транслировала свои издевательства над котенком. О&nb...
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