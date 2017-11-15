Видеофакт: в ночном небе немцы увидели светящееся НЛО

1092 Бросят ли на Донбасс белорусских миротворцев? Минск готов направить миротворцев в зону конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал 15 ноября в Москве министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей....

1581 В Волковысском районе машинисту крана отрезало руку 13 ноября 45-летнему машинисту крана ОАО «Красносельскстройматериалы» в здании установки реверсивного транспортера отрезало правую руку, сообщили в УСК по Гродненскому региону...

847 МИД: Беларусь готова направить в Украину миротворцев Об этом заявил глава МИД Макей. При этом ранее Лукашенко заявлял, что белорусы никого не будут мирить, если их об этом не попросят....

4036 6 рублей компенсации. Выжившие в наезде пьяного на речицкую остановку — о трех годах амнезии и боли 20 марта 2014 года в центре Речицы случилось непоправимое: Chrysler Pacifica протаранил остановку общественного транспорта и находящихся в ней людей. Три человека погибли, двоих уд...

1660 Где в Гомеле в ноябре будут работать ярмарки До конца ноября в Гомеле ещё продолжают работу постоянно действующие и ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров и изделий народ...