В Москве неизвестные жестко избили девушку, издевавшуюся над котенком

В столице России на Светлану Дараселию было совершено нападение. Пострадавшая стали известна после того, как она в прямом эфире транслировала свои издевательства над котенком. О происшествии сообщила сама девушка в социальных сетях, сообщает inforeactor.

По ее словам, несколько человек напали на нее со спины: злоумышленники ударили жертву по голове тупым предметом, после чего воспользовались шокером. По некоторой информации, девушке сломали нос.





Сама пострадавшая уверяет, что преступники пытались ее изнасиловать. Помимо этого, Светлана Дараселия отметила, что в течение недели ее атаковали несколько раз.

Напомним, речь идет об инциденте, случившемся в конце октября: живодерка сильно била домашнего питомца, швыряла его об стену.