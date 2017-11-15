В Зимбабве военные задержали президента страны Роберта Мугабе

Военные, захватившие в Зимбабве здание государственной телекомпании Зед-би-си, объявили, что взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе и его семью. При этом они не считают случившееся военным переворотом и заявляют, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

В правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF) заявили, что такой шаг был необходим «ради здоровья нации».

«Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат ни Мугабе, ни его жене. Сегодня начинается новая эра», — говорится в заявлении партии.

По данным местных СМИ, Мугабе готовится подать в отставку, а его преемником станет не жена, как сообщалось ранее, а вице-президент Эммерсон Мнангагва. «Товарищ Мнангагва поможет нам сделать Зимбабве лучше», — говорится в заявлении правящей партии.

Захват здания государственной телекомпании Зед-би-си произошел в ночь на среду.

«Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы и что их безопасность гарантирована», — заявил в эфире телеканала человек в камуфляже. Агентство Рейтер опознало в этом человеке генерал-майора Мойо, возглавляющего тыловое управление зимбабвийского генштаба. Генерал добавил, что военные выступили против, как он выразился, «преступников в окружении Мугабе».

В столице страны Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерийских орудий.

Ранее посол Зимбабве в ЮАР отрицал разговоры о перевороте в его стране.





Правящая партия Зимбабве обвинила главнокомандующего армией генерала Константино Чивенга в «предательском поведении», после того как он предупредил о возможном вмешательстве военных в политику. Чивенга бросил вызов президенту Роберту Мугабе, после того как тот уволил вице-президента страны.

Генерал сказал, что армия готова к решительным действиям, чтобы положить конец чисткам в партии Мугабе.





Противостояние продолжилось во вторник, когда на дорогах за пределами Хараре была замечена бронетехника. В среду бронетехника вошла в город, на улицах столицы много людей в камуфляже.

Источники агентства Рейтер сообщают, что при захвате телеканала некоторые сотрудники Зед-би-си подверглись грубому обращению со стороны военных. Сотрудникам телекомпании сказали, что они «не должны волноваться», а солдаты находятся в здании только для его защиты. Посол Зимбабве в ЮАР Айзек Мойо сказал Рейтер, что правительство страны сохраняется «в неизменном виде», и отмел любые разговоры о возможном перевороте как «утверждения из соцсетей».

Посольства Великобритании и США в Хараре призвали своих граждан избегать общественных мест.





Ни сам 93-летний Мугабе, ни его представители пока не делали никаких заявлений. На прошлой неделе Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву, которого ранее считали наиболее вероятным преемником главы государства. После этой отставки наиболее вероятной преемницей называли жену Мугабе Грейс.

Партия ZANU-PF заявила, что комментарии генерала Чивенги были «рассчитаны на нарушение национального мира ... [и] подстрекательство к восстанию».

Партия заявила, что никогда не уступит военным угрозам и «подтверждает первенство политики над оружием».

Лидер молодежного крыла правящей партии Кудзай Чипанга сказал, что генерал не имеет полной поддержки всей армии.

«На карту поставлена наша страна и будущее, и мы не позволим никакому отдельному военному встать на пути лидера партии и законно избранного президента страны», — заявил он во вторник журналистам.

Молодежное крыло партии поддерживает Грейс Мугабе.

Чивенга сделал заявление о возможности военного вмешательства на пресс-конференции в штабе армии, в окружении старших офицеров. Он сказал, что чистки в партии направлены на тех, кто когда-то привел Зимбабве к независимости. Сам генерал — также один из ветеранов этой войны 1970-х годов.

«Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними предательскими махинациями, что, когда дело касается вопросов защиты нашей революции, военные действуют не колеблясь», — сказал он.