Умер актер Виталий Шаповалов

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов скончался на 79 году жизни после перенесенной операции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Московского театра на Таганке.

«Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — говорится в сообщении театра.

Виталий Шаповалов в 1968 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу театра на Таганке. Актер снялся в десятках картин, в том числе в фильме «Дорога домой», сериале «Каменская». Также актер участвовал во множестве театральных постановок — «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и других.