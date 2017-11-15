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Жители Якутии положили в капсулу времени «Доширак», «Кока-колу» и флешку

  • 15 ноября 2017, 12:44
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Авторы не уверены, что флешка пригодится через 50 лет.

Жители Жохосогонского наслега Таттинского улуса закопали новую капсулу времени, которую потомки должны открыть в 2067 году, к 150-летию Октябрьской революции.

В контейнер положили 120 писем местных жителей, исторические факты и фотографии за 50 лет, а также современные продукты питания.

Письма и фотографии положили в вакуумный пакет, вместе с ними продукты питания, среди которых выбрали «Кока-колу», «Доширак», консервы, растительное масло и многое другое.

Также в контейнер положили флэшку, где хранятся электронные версии истории наслега и фотографий. Однако, смогут ли открыть содержимое флэшки в 2067 году, можно только гадать.



tjournal.ru
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Места: Якутия (1)

Метки: Общество (28002)

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