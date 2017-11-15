В США 5-летняя девочка, которая может умереть в любой момент, мечтала о свадьбе с другом. Родители детей устроили им свадьбу

В США 5-летней Софии Чиаппалоне устроили свадьбу понарошку. Для девочки и ее друга провели тематическую фотосессию.









Сообщается, что София имеет генетический порок сердца. Когда девочка только родилась, медики сказали, что она проживет максимум два года. Сейчас ей пять, но врачи ежедневно следят за ее здоровьем. Она уже перенесла три операции на сердце, и в скором времени ее ожидает четвертая.





Так как ее жизнь все время находится под угрозой, София хотела исполнить свою главную мечту — выйти замуж за лучшего друга Хантера. Родители ребят решили поддержать девочку и устроили свадебную фотосессию со всеми соответствующими атрибутами, например, платьем и букетом.









Снимки быстро распространились в Сети. Пользователи желают маленькой «невесте» скорейшего выздоровления и счастья в жизни.



