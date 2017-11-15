Рядом с Антарктидой сфотографировали гигантский айсберг

Самолет NASA P-3 Orion получил снимки айсберга A-68, который несколько месяцев назад откололся от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде, передает Mashable.





Фото: NASA / Nathan Kurtz

Это айсберг, который отделился от шельфового ледника Ларсен С в июле этого года.

Его впервые сфотографировали с такого близкого расстояния. Ранее его изображения получали только с помощью инструментов дистанционного зондирования Земли.

В момент отделения от шельфа в океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров. Для сравнения, площадь Минска — 348 квадратных километров, в 17 раз меньше. Специалисты полагают, что этот айсберг стал третьим по величине за всю историю спутниковых наблюдений.





Фото: NASA / Nathan Kurtz

Средняя толщина айсберга составляла 190 метров, в некоторых точках она достигает 210 метров. Высота над поверхностью воды составляет 30 метров, это сравнимо с высотой 10-этажного дома. Объем глыбы — 1155 кубических километров, ее масса — около триллиона тонн.

Айсберг не представляет опасности ни для кого, за исключением судов в этом регионе.