Видеофакт: молния ударила в самолет при взлете в Амстердаме

Молния ударила в авиалайнер нидерландской «Королевской авиационной компании» (KLM) при взлете в аэропорту Амстердама. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Valk Aviation.

На видеозаписи видно, как молния буквально «прошивает» набирающий высоту самолет спустя 30 секунд после взлета в аэропорту Схипхол.

К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна, следовавшего в Лиму, не пострадал.

Любопытно, что видео с попаданием молнии в самолет привлекло внимание интернет-пользователей не только благодаря этому факту. Многие заметили между 45 и 48 секундами видео пролетающий в кадре НЛО.