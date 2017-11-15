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Видеофакт: молния ударила в самолет при взлете в Амстердаме

  • 15 ноября 2017, 09:43
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Молния ударила в авиалайнер нидерландской «Королевской авиационной компании» (KLM) при взлете в аэропорту Амстердама. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Valk Aviation.

На видеозаписи видно, как молния буквально «прошивает» набирающий высоту самолет спустя 30 секунд после взлета в аэропорту Схипхол.

К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна, следовавшего в Лиму, не пострадал.

Любопытно, что видео с попаданием молнии в самолет привлекло внимание интернет-пользователей не только благодаря этому факту. Многие заметили между 45 и 48 секундами видео пролетающий в кадре НЛО.


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Места: Амстердам (10)

Метки: Происшествия (11136)

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