Путч в Зимбабве. От власти хотят отстранить 93-летнего президента Мугабе

Военные Зимбабве в среду обратились к нации в эфире государственного телевидения и сообщили, что не совершали переворот. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Это не военный переворот против правительства. Мы заверяем народ, что президент и его семья в безопасности, мы ее гарантируем. Мы хотим призвать к ответственности преступников вокруг него, чьи действия привели к социальному и экономическому кризису», — заявили военные.

Согласно неподтвержденным сообщениям, военное руководство намерено отстранить от власти президента Мугабе.

Накануне вечером группа военнослужащих взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве в столице страны Хараре. Вооруженные солдаты заняли и центр города, где были слышны взрывы. Выстрелы раздались и у резиденции 93-летнего президента страны Роберта Мугабе.

Военные активизировались 13 ноября, после того как был отправлен в отставку вице-президент страны Эммерсон Мнангагва. Главнокомандующий Зимбабве Константино Чивенга подверг правительство Мугабе резкой критике и пригрозил вмешательством армии. В ответ правящая партия обвинила Чивенгу в «предательском поведении».

93-летний Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года, а управляет ею с 1980 года — момента обретения независимости. В тот момент Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на Африканском континенте. В настоящее время страна считается одним из самых бедных государств мира. Сейчас Мугабе — старейший в мире действующий руководитель государства. Ранее он заявлял, что намерен править до 100-летнего юбилея, и намеревался принять участие в выборах в 2018 году.