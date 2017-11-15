Путч в Зимбабве. От власти хотят отстранить 93-летнего президента Мугабе

Военные Зимбабве в среду обратились к нации в эфире государственного телевидения и сообщили, что не совершали переворот. Об этом сообщило Agence France-Presse.
«Это не военный переворот против правительства. Мы заверяем народ, что президент и его семья в безопасности, мы ее гарантируем. Мы хотим призвать к ответственности преступников вокруг него, чьи действия привели к социальному и экономическому кризису», — заявили военные.
Согласно неподтвержденным сообщениям, военное руководство намерено отстранить от власти президента Мугабе.
Накануне вечером группа военнослужащих взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве в столице страны Хараре. Вооруженные солдаты заняли и центр города, где были слышны взрывы. Выстрелы раздались и у резиденции 93-летнего президента страны Роберта Мугабе.
Военные активизировались 13 ноября, после того как был отправлен в отставку вице-президент страны Эммерсон Мнангагва. Главнокомандующий Зимбабве Константино Чивенга подверг правительство Мугабе резкой критике и пригрозил вмешательством армии. В ответ правящая партия обвинила Чивенгу в «предательском поведении».
93-летний Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года, а управляет ею с 1980 года — момента обретения независимости. В тот момент Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на Африканском континенте. В настоящее время страна считается одним из самых бедных государств мира. Сейчас Мугабе — старейший в мире действующий руководитель государства. Ранее он заявлял, что намерен править до 100-летнего юбилея, и намеревался принять участие в выборах в 2018 году.
Самое обсуждаемое
Фотофакт: на Привокзальной площади открыли памятник к столетию гомельской милиции
«Деньги и квартиры нам никто не вернёт». Жители Гомеля жалуются президенту на горисполком и «главного оппозиционера»
Взбунтовавшиеся учителя в Гомеле добиваются увольнения директора школы
Обновленная версия декрета № 3. Тунеядцев хотят лишить бесплатного медобслуживания?
Видеофакт: маршрутчик получил кулаком в лицо за то, что отказал пьяным пассажирам в проезде
Две ступеньки до свободы. Из-за «недостаточного финансирования» 86-летняя гомельчанка не может самостоятельно попасть на улицу
«Красный» особняк, «китай-стена» и жилье мэра. Топ-5 домов Гомеля, о которых судачат местные