Минобороны России использовало скриншот игры, чтобы доказать связь США с ИГИЛ

«Неоспоримое подтверждение» прикрытия американскими военными боевиков ИГИЛ оказалось скриншотом из мобильной игры. Снимки опубликовало Минобороны России на своих официальных страницах в соцсетях.

Минобороны написало, что кадры сделаны 9 ноября этого года российскими беспилотниками в районе города Абу-Камал.

«Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США "международной коалиции" с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат. Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ», — отметило ведомство.

Один из снимков практически полностью совпадает с кадром игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Это симулятор управления летающей батареей непосредственной поддержки подразделений Lockheed AC-130 Spectre.









Три других изображения, использованные российскими военными для обвинения США в сотрудничестве с ИГИЛ, оказались кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. Ранее это видео распространяли в Сети под видом расстрела американскими вооруженными силами конвоя «Исламского государства».

Позже Минобороны России удалило посты с ненастоящими фотографиями из Facebook и Twitter.