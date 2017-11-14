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Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся домой кутить

  • 14 ноября 2017, 12:30
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37-летний житель района Ново‐Переделкино на западе Москвы выжил после падения с девятого этажа и вызвал полицию. Однако, когда стражи порядка приехали, он забыл о случившемся, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября. Мужчина выпивал дома в одиночестве и упал из окна. Затем он вернулся и продолжил застолье, вызвав «02». Когда полицейские приехали по адресу, житель столицы не смог вспомнить причину, которая заставила его обратиться к стражам порядка. После прибыли врачи скорой помощи. Они диагностировали ушиб грудной клетки и другие травмы и увезли его в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


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