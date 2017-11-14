США испытали гиперзвуковое оружие с возможностью нанесения удара в любую точку Земли в течение часа

Военно-морской флот США испытал ракету, которая позволит США нанести меткий удар по любой мишени на планете менее, чем за часы, пишет Институт ВМФ США.

Гиперзвуковые — со скоростью более 5 махов (6000 км/ч) — ракеты позволяют в минимальное время нанести удар по практически любой точке Земли. Добавьте сюда возможность маневрировать в воздухе и определенные стелс-возможности, чтобы ракету заметили в самый последний момент — и страна с такими ракетами может диктовать свою волю всем остальным. Конечно, если у других стран нет таких ракет.

Сайт американского Института ВМФ говорит, что испытания прошли 30 октября, однако подробности не сообщаются.

Согласно информации, ракета будет нести обычный, а не атомный заряд. Однако отмечается, что «способность нанести удар по всему миру будет дополнять способности по нанесению атомных ударов и будет являться дополнительным оружием сдерживания».

«Я горд сообщить, что в 3 часа ночи в понедельник ночью ракета ПСС поднялась с Гавайских островов... первая ракета быстрого удара ВМФ США в той форме, которая могла бы использоваться по приказу руководства в пусковых установках подводных лодок класса „Огайо“. Это большое достижение», — пишет директор ПСС (Программы стратегических систем) вице-адмирал Терри Бенедикт.

Сейчас четыре атомных подводных лодки класса «Огайо» переделаны в подводные лодки-носители управляемых ракет. Вероятно эти субмарины или модернизированные подводные лодки класса «Вирджиния» будут носителями гиперзвуковых ракет, пишет US Naval Institute News.

Ракета пока что среднего радиуса действия была испытана на Гавайских островах в Тихом океане, сообщил официальный представитель Пентагона военачальник Патрик Эванс.

После 11 сентября 2001 года США начали инициативу Быстрый глобальный удар (Prompt Global Strike, PGS) — прежде всего для уничтожения обнаруженных баз террористов почти сразу после получения разведданных. Цель — иметь оружие, которое достигнет противника по всему миру не более, чем за один час. Аналогичные разработки ведут Китай и Россия.

Ожидается, что такие сверхбыстрые ракеты будут базироваться как на земле, так и в море, на тяжелых воздушных боевых платформах, и в космосе. При этом каждая ракета сможет удерживать несколько «умных» боеголовок, которые смогут отделяться, маневрировать, чтобы избежать действия зенитно-ракетных систем защиты, и поражать сразу несколько целей на земле.

Если такие ракеты можно будет запускать с земли, из-под воды, из стратегических бомбардировщиков, которые постоянно дежурят в небе, из вооруженных автоматических спутников в космосе — сокрушительный удар может попадать в любую мишень на планете меньше, чем через 10-15 минут после команды .

В результате резкого повышения скорости ракет и других летательных аппаратов эффективной противоракетная и противовоздушная оборона может стать только в результате полной автоматизации — только компьютер будет иметь хоть какие-то шансы заметить, оценить угрозу и успеть отдать команду на запуск зенитной ракеты. При этом планируется, что ракеты будут именно неядерными — то есть не будут наносить планете заметного вреда.

Однако, возможно, сейчас целью Быстрого глобального удара может стать и коммунистическая КНДР, которая, возможно, получила ядерное оружие, либо Иран, который может тайно продолжать программу разработки такого оружия, или даже Россия и Китай.