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Бездомному Армену Джигарханяну подарили квартиру

  • 14 ноября 2017, 09:19
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Армену Джигарханяну, который после расставания с супругой остался без жилья и жил в театре, купили квартиру — об этом сообщил друг актера Артур Согомонян в программе «Человек и закон». Народный артист теперь живет в квартире с хорошим ремонтом, расположенной недалеко от театра, около метро «Университет».

— У него есть собственное жилье, и он с сегодняшнего дня там живет, — рассказал Согомонян. — В этом районе замечательная квартира. Поэтому я думаю, что история закончена.

Та самая квартира, в ней три комнаты


Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парферов рассказал, что жена Виталина переписала на себя три квартиры мужа и «почистила» его денежные счета. Он утверждает, что артиста вводили в заблуждение и обманывали. В итоге Армен Борисович лишился примерно 15 миллионов рублей, причем последний перевод был произведен в день, когда Джигарханян попал в больницу.

Виталина и Армен

Сам артист заявил, что желает закрыть страницу своей жизни, связанную с Виталиной, и считает месть проигрышем. Актер рассказал, что ему подарили сиамского кота, и сейчас именно он — его самое близкое существо.

Коту еще не дали имя


TUT.BY
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Люди в материале: Артур Согомонян (1), Армен Джигарханян (4), Евгений Парферов (1), Виталина Цымбалюк-Романовская (1)

Метки: Недвижимость (205)

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