Бездомному Армену Джигарханяну подарили квартиру
- 14 ноября 2017, 09:19
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Люди в материале: Артур Согомонян (1), Армен Джигарханян (4), Евгений Парферов (1), Виталина Цымбалюк-Романовская (1)
Метки: Недвижимость (205)
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