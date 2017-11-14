Бездомному Армену Джигарханяну подарили квартиру

Армену Джигарханяну, который после расставания с супругой остался без жилья и жил в театре, купили квартиру — об этом сообщил друг актера Артур Согомонян в программе «Человек и закон». Народный артист теперь живет в квартире с хорошим ремонтом, расположенной недалеко от театра, около метро «Университет».

— У него есть собственное жилье, и он с сегодняшнего дня там живет, — рассказал Согомонян. — В этом районе замечательная квартира. Поэтому я думаю, что история закончена.











Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парферов рассказал, что жена Виталина переписала на себя три квартиры мужа и «почистила» его денежные счета. Он утверждает, что артиста вводили в заблуждение и обманывали. В итоге Армен Борисович лишился примерно 15 миллионов рублей, причем последний перевод был произведен в день, когда Джигарханян попал в больницу.





Сам артист заявил, что желает закрыть страницу своей жизни, связанную с Виталиной, и считает месть проигрышем. Актер рассказал, что ему подарили сиамского кота, и сейчас именно он — его самое близкое существо.



