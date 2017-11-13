Жительница Магаданской области семь лет морила приемного ребенка голодом, чтобы получать пособия по инвалидности. СК завел уголовное дело

Жительница Магаданской области обвиняется в том, что в течение семи лет морила приемного ребенка голодом, чтобы оформить ему инвалидность и получать соответствующее пособие от государства.

Приемной матери, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.2 и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и мошенничество при получении выплат).

Следствие считает, что жительница Магаданской области в 2008 году оформила опеку над ребенком, изначально преследуя цель «нажиться за счет государственного бюджета».

Приемного ребенка она систематически лишала «необходимого объема питания» и давала ему лекарственные препараты, чтобы «искусственно сформировать клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта».

В 2010 году ребенку, которому в тот момент было четыре года, была оформлена инвалидность, дающая право на получение пособий, компенсаций и других социальных выплат. Чтобы сохранить инвалидность (ее надо было подтверждать ежегодно), обвиняемая на протяжении почти семи лет продолжала морить ребенка голодом.

По данным следствия, с ноября 2010 года по август 2017 года жительница Магаданской области незаконно получила различные выплаты из-за инвалидности приемного ребенка на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы, сообщила официальный представитель СК, также завели уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов опеки, которые, в частности, не проверяли, в каких условиях ребенок содержится в приемной семье.

После отстранения обвиняемой от опекунства над ребенком он был передан на попечение другой женщины, которая занимается восстановлением его физического и психологического здоровья, окружая его вниманием и заботой. Состояние ребенка, к счастью, нормализовалось.