Окнаград 13/11 - 19/11:
МС Маркет 13/11 - 19/11:

Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после обнаружения 6,5 кг взрывчатки

  • 13 ноября 2017, 15:05
  • 554
  • 0



Киевские правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль „Фольксваген“, в салоне которого находились два человека», — говорится в сообщении.

«В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию», — добавили в МВД.

Правоохранители задержали мужчин, которые были в автомобиле.


Украинская правда
KSK SE 01/11 - 15/11:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Киев (328), Украина (263)

Метки: Происшествия (11120)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 13/11 - 14/11:

Самое читаемое