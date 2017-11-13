Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после обнаружения 6,5 кг взрывчатки

Киевские правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль „Фольксваген“, в салоне которого находились два человека», — говорится в сообщении.

«В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию», — добавили в МВД.

Правоохранители задержали мужчин, которые были в автомобиле.