Американская проститутка выстрелила в клиента из-за плохого орального секса

В городе Эверетт (штат Вашингтон, США) задержали 21-летнюю проститутку Мариссу Уоллен, которая дважды выстрелила в голову своему клиенту, а затем обчистила его. На допросе путана представила довольно экзотическую версию произошедшего: по ее словам, пострадавший мужчина плохо занимался оральным сексом.

Как пишет The Daily Mail, мужчину нашли спустя три дня после покушения. Несмотря на то, что пули застряли у него в голове, а сам пострадавший не мог говорить, он смог указать полицейским на подозреваемую.

Молодую проститутку тут же задержали. На допросе она заявила, что клиент ублажал ее орально, однако ей не понравился процесс. Поэтому она схватила пистолет и дважды выстрелила мужчине в затылок: по ее словам, она просто не знала, как еще объяснить клиенту, что он плох в сексе.

После этого путана забрала бумажник мужчины и отправился по магазинам. В общей сложности она потратила 12 тысяч долларов, принадлежавших клиенту. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.