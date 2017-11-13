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Российские военные получили партию гигантских ядерных минометов

  • 13 ноября 2017, 12:57
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Уральский завод транспортного машиностроения модернизировал партию 240-мм минометов «Тюльпан», способных стрелять ядерными минами, сообщает телеканал «Звезда».

После модернизации минометы получили новые системы связи, прицеливания и навигации. Точное количество модернизированных минометов не сообщается — это военная тайна.

2С4 «Тюльпан» — это советский 240-мм самоходный миномет артиллерии резерва Верховного главнокомандования. «Тюльпаны» зарекомендовали себя во время войны в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника. Кроме обычных, в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».


TUT.BY
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Метки: Политика (13272)

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