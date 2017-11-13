56-летняя киевская учительница схватила за ноги пролетающего мимо нее соседа сверху и удерживала его в течение получаса

56-летняя киевская учительница Ольга Михайленко схватила за ноги пролетающего мимо нее соседа сверху и удерживала его в течение получаса, пока сын не смог позвать помощь, сообщают fakty.ua.

Сосед учительницы, пенсионер, соскользнул с балкона после ссоры с женой — и Ольга Михайленко смогла схватить его за щиколотки в момент начала падения, потому что несколько секунд он держался за цветочный ящик своего балкона, перед тем, как его руки ослабли, и пальцы разжались.





«Рывок в тот момент, когда я остановила его падение, был невероятной силы. У меня чуть не выдернуло плечевые суставы. Более того: я вешу шестьдесят пять килограммов, дядя Вова, как позже выяснилось, — примерно столько же. Как у меня хватило сил удержать его за ноги, не могу понять до сих пор», — сказала учительница. «Сын пробовал помочь — не получилось. Дело в том, что сильнейшим рывком меня оторвало от пола и я зависла, наполовину высунувшись с балкона вслед за дядей Вовой. Если бы стояла на полу, мы с сыном, может, и смогли бы затянуть соседа к нам. Но затащить нас двоих у Леши не хватило сил. Я крикнула сыну, чтобы звал кого-то на помощь», — вспоминает женщина.

Помощи пришлось ждать целых полчаса, потому что было очень поздно, и люди спали. А те, кто не спал, не очень-то спешили открывать дверь кому-то, кто в двенадцать часов ночи кричит на лестничной клетке: «Помогите!»

По рассказу женщины, когда её и соседа втащили обратно на балкон подоспевшие с подмогой люди, пожилой мужчина не мог говорить. Просто хлопал глазами и на все вопросы молчал, потому что был в сильнейшем шоке.





«А я теперь всегда, когда слышу шорох на балконе, думаю: «Хоть бы не дядя Вова», — смеется Ольга Николаевна.