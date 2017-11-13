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Видеокамера пережила извержение вулкана и сняла уникальные кадры (видео)

  • 13 ноября 2017, 12:37
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Житель Гавайских островов и по совместительству гид Эрик Шторм установил камеру GoPro в небольшой расщелине прямо у потока лавы, предполагая снять ее с близкого расстояния. Рассказывая своей тургруппе о вулкане, он совершенно забыл про камеру.

Когда Эрик вспомнил про камеру, ее уже поглотила лава. Он вытащил гаджет из застывшей лавы при помощи молотка, а дома заметил, что внутри она осталась неповрежденной, а снятое видео получилось просто невероятным.


Наша Нiва
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Метки: Общество (27975)

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