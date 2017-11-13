Видеокамера пережила извержение вулкана и сняла уникальные кадры (видео)

Житель Гавайских островов и по совместительству гид Эрик Шторм установил камеру GoPro в небольшой расщелине прямо у потока лавы, предполагая снять ее с близкого расстояния. Рассказывая своей тургруппе о вулкане, он совершенно забыл про камеру.

Когда Эрик вспомнил про камеру, ее уже поглотила лава. Он вытащил гаджет из застывшей лавы при помощи молотка, а дома заметил, что внутри она осталась неповрежденной, а снятое видео получилось просто невероятным.