Фотофакт: у берегов Португалии поймали акулу, считавшуюся вымершей 80 млн лет назад

На юге Португалии в провинции Алгарве рыбаки поймали ископаемую акулу. Или как прозвали ее местные — рыбу-чудовище.

Охотники на морскую живность не стали готовить блюдо из необычной жертвы рыболовной сети, а отнесли акулу на экспертизу биологам.

У чудовища круглая голова и более 300 тонких и заостренных зубов. Это характерно для глубоководных хищников, уточняют эксперты.





Хоть внешне она совсем не похожа на привычную акулу, биологи определили этот вид как плащеносную акулу. Причем эта разновидность считалась вымершей 80 миллионов лет назад.

Ранее такие хищники были очень распространены. Ученые надеются найти местообитание популяции, чтобы досконально изучить ископаемую рыбу.