Обвиняемый по делу об обрушении дома в Ижевске признал, что умышленно пустил газ и ушел из квартиры

  • 12 ноября 2017, 11:36
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Суд на два месяца отправил под арест Александра Копытова. Он устроил взрыв газа, который уничтожил целый подъезд многоэтажки. По словам следователя, Копытов, поругавшись с матерью, отсоединил у плиты шланг, пустил газ и ушел из квартиры.

Обвиняемый признал вину частично. Ему предстоит обследование у психиатров. Как сказано в деле, Копытов долго нигде не работал и употреблял наркотики. Жертвами его действий стали семь человек, в том числе двое детей. Вчера и сегодня в Удмуртии траур.


1tv.ru
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Метки: Криминал (8802)

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