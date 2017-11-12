Обвиняемый по делу об обрушении дома в Ижевске признал, что умышленно пустил газ и ушел из квартиры

Суд на два месяца отправил под арест Александра Копытова. Он устроил взрыв газа, который уничтожил целый подъезд многоэтажки. По словам следователя, Копытов, поругавшись с матерью, отсоединил у плиты шланг, пустил газ и ушел из квартиры.

Обвиняемый признал вину частично. Ему предстоит обследование у психиатров. Как сказано в деле, Копытов долго нигде не работал и употреблял наркотики. Жертвами его действий стали семь человек, в том числе двое детей. Вчера и сегодня в Удмуртии траур.