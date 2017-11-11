В Ижевске против задержанного жильца квартиры, где взорвался газ, завели дело об убийстве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве против жильца квартиры, где взорвался газ. После взрыва обрушился подъезд с первого по девятый этаж. В результате погибли 7 человек, в том числе двое детей.

В ходе расследования уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в Ижевске следователи задержали Александра Копытова, который вместе с матерью проживает в квартире, где находился эпицентр разрушения.

После допроса мужчины и по результатам первоначальных следственных действий в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. Следователи сомневаются в психическом здоровье Копытова, поэтому в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, рассказали в СК.

Обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое спасенных из-под завалов людей пострадали, все они — подростки.