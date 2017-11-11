Украина согласовала с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам на Донбассе

Украина согласовала с США основные параметры совместного проекта резолюции по миротворческой миссии на Донбассе. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в пятницу в вечернем эфире телеканала «Интер».

«Я несколько часов назад разговаривал со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой», — сказал министр. Он также повторил свой тезис о том, что в составе миротворческих сил не должно быть россиян и что миротворцы должны взять под контроль российско-украинскую границу.

В четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен вскоре предложить России план по размещению на востоке Украины контингента международных миротворцев численностью 20 тыс. человек. Как отметило издание, американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.

5 сентября представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения на Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В Киеве заявили, что настаивают на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе.