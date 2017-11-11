В правительстве Испании рассказали о возможном вмешательстве хакеров из РФ в ситуацию с Каталонией

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль 9 ноября заявила, что в ходе политического кризиса в Каталонии «множество сообщений и операций» в социальных сетях происходили с территории России.

Как пишет AFP, так Коспедаль ответила на вопрос журналистов о «российском вмешательстве» с целью повлиять на ситуацию в стране.

Министр подчеркнула, что правительство не может утверждать, что за этими действиями стояло российское правительство. Она заявила, что подобные действия совершались и с территории других стран.

Ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис также упомянул о существовании доказательств деятельности «российских сетей и хакеров» во время кризиса в Каталонии.

В последние месяцы испанские СМИ неоднократно обвиняли Россию в подогревании политического кризиса в Каталонии, в том числе с помощью публикации фейковых новостей. За несколько дней до проведения референдума о независимости Каталонии в посольстве РФ в Испании назвали эти обвинения «фантазиями».

1 октября в Каталонии был проведен референдум об отделении от Испании, по итогам которого — спустя несколько недель — парламент этого региона провозгласил независимость. После этого Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, а руководителей региона обвинили в мятеже и растрате.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешиваться во внутреннюю политику других стран с помощью пропаганды, фейковых новостей и хакерских атак. В частности, спецслужбы США утверждают, что Россия таким образом пыталась повлиять на ход президентских выборов в 2016 году. Власти РФ категорически отрицают вмешательство в дела других стран.