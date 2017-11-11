В сентябре над Европой прошло радиоактивное облако из России или Казахстана

Над странами Европы в последнюю неделю сентября прошло облако радиоактивного загрязнения, которое могло образоваться в результате утечки рутения-106 на территории России или Казахстана. Об этом заявил Французский институт ядерной безопасности (IRSN), сообщает Reuters.

IRSN исключил, что это последствия аварии на ядерном реакторе, заявив, что инцидент, вероятно, произошел в месте хранения ядерного топлива или центре радиоактивной медицины. IRSN отметил, что облако не нанесло вреда здоровью людей или окружающей среде в Европе.

IRSN отметил, что не может точно определить расположение точки выброса радиоактивных материалов, но на основе анализа погодных условий наиболее вероятная зона находится южнее Уральских гор, между Уралом и рекой Волга. Это может указывать на Россию или, возможно, на Казахстан.

«Российские власти заявили, что не знают о подобном инциденте на своей территории», — сказал директор IRSN Жан-Марк Перес. Он добавил, что институт еще не контактировал с властями Казахстана.

Перес отметил, что в последние недели IRSN и ряд других институтов ядерной безопасности в Европе фиксировали высокий уровень рутения-106 — радионуклида, который является продуктом распада атомов в ядерном реакторе и который не встречается в природе.

Согласно оценке IRSN, количество рутения-106 составляло 100-300 терабеккерелей, и если бы авария такого масштаба произошла во Франции, в радиусе нескольких километров вокруг эпицентра обязательно провели бы эвакуацию людей.