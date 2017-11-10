Телохранитель Трампа рассказал, как в Москве его боссу предлагали «пять женщин»

Бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер рассказал, как во время визита Трампа в Москву в 2013 году ему в номер предложили привести «пять женщин». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Эту историю Шиллер рассказал на слушаниях в конгрессе.

По его словам, Дональд Трамп проводил в Москве рабочую встречу по поводу конкурса «Мисс Вселенная». После окончания встречи к Шиллеру подошел один из российских участников и предложил отправить в номер отеля к Трампу «пять женщин».

Шиллер заявил, что воспринял разговор как шутку и ответил словами «мы не занимаемся такими делами». Телохранитель добавил, что рассказал о предложении Трампу и они вместе посмеялись. После этого Трамп один отправился в свой номер, а Шиллер какое-то время дежурил у входа в комнату.