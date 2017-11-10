Среди погибших при обрушении дома в Ижевске — двое детей

Пятеро из шести погибших 9 ноября при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске опознаны, сообщил ТАСС 10 ноября заместитель начальника бюро судмедэкспертизы города Сергей Хохлов.

«На данный момент опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Шестой погибший — это мужчина, пока не опознан, сейчас к нам едут родственники, и будем проводить опознание», — сказал он.

Обрушение жилого дома в Ижевске произошло накануне, 9 ноября. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа.

По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое спасенных из-под завалов людей пострадали, все они — подростки. В больнице на данный момент находится одна девочка.

В пунктах временного размещения (на эти нужды местная администрация выделила номера в гостинице «Юбилейная») находятся 14 человек, из которых четверо — пожилые люди. Всем жильцам дома спасатели организовали всестороннее жизнеобеспечение, медицинскую и психологическую помощь, сообщает РБК. Кроме того, власти города обязались помочь жильцам дома восстановить утраченные документы и обеспечить доступ в квартиры в сопровождении спасателей и полиции для выемки документов.

Выходные в Удмуртии объявлены днями траура. Семьям погибших в Ижевске выплатят 1 млн российских рублей (около 17 тыс. долларов). Пострадавшим — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).