Глухую украинку депортировали из Израиля после допроса, который она не услышала. Теперь она требует 200 тысяч

Глухая украинка Лариса Тимошенко требует от Израиля 200 тысяч из-за депортации. В аэропорту девушке не предоставили сурдопереводчика, передает израильская газета «Вести».

Женщина прибыла в Израиль для встречи со своим гражданским мужем, но была задержана на паспортном контроле, после чего депортирована.

В четверг 45-летняя женщина подала иск против Управления регистрации населения в мировой суд Тель-Авива.

В исковом заявлении подчеркивается, что Лариса Тимошенко, страдающая глухотой, прибыла в Израиль к своему 55-летнему гражданскому супругу Адаму Гилю, также глухому. Пара познакомилась три года назад по интернет-переписке. После этого они несколько раз встречались.

Восемь месяцев назад Лариса прибыла в Израиль на очередную встречу с Адамом. Несмотря на то, что между Израилем и Украиной существует безвизовый режим, Адам направил приглашение, в котором указал все свои данные.

При прохождении паспортного контроля Лариса предъявила приглашение, показала обратный билет на Украину, а также приложила записку от родителей Адама, в котором и те подтверждали, что готовы принять Ларису в своем доме.

Вместе с тем сотрудник паспортного контроля решил поинтересоваться об обстоятельствах приезда в Израиль. В исковом заключении подчеркивается, что вопросы задавались без присутствия сурдопереводчика, хотя такое правило предусмотрено законом при общении с людьми, страдающими глухотой.

Так как украинка затруднялась отвечать на вопросы (сама Лариса утверждает, что их просто не слышала), ее отправили в депортационный изолятор, а оттуда выслали на Украину.

В это время, как подчеркивается в исковом заявлении, Адам ожидал Ларису в зале прилетов Бен-Гуриона. Так как он сам был не в состоянии ничего выяснить, то попросил родителей о помощи. Те связались с представителями Управления по регистрации населения при МВД и попытались объяснить им, что Лариса не способна слышать, общается языком жестов, а посему они просят либо найти переводчика, либо позволить их сыну пройти в комнату, где находится его гражданская супруга.

Однако, как подчеркивают истцы, на все их просьбы последовал отказ. Помимо этого, по словам Адама и его родителей, Ларисе не было предоставлено никаких средств для того, чтобы она могла связаться со встречающими или адвокатом. Хотя подобное правило, как утверждается в иске, действуют для людей с ограниченными возможностями.





Истцы также указывают, что во все прежние приезды Ларисы в Израиль никаких проблем при прохождении границы не было, а на родину Лариса всегда возвращалась своевременно, так что никаких претензий по этому поводу к ней быть не могло. Они также считают, что при минимальных усилиях можно было внести ясность в создавшуюся ситуацию и не допустить депортации.

B исковом заявлении также сказано, что родственники Адама добились ознакомления с материалами допроса Ларисы. Никакой видеозаписи (хотя это и положено) не велось, а из протокола так и не было понятно, кто вел его, на каком языке задавались вопросы, какие подозрения предъявлялись. О том, что Лариса страдает ограничениями, никаких упоминаний нет. Подпись Ларисы под протоколом также отсутствует.

Адвокаты говорят, что речь идет о грубейшем нарушении закона о равных правах для людей с ограниченными возможностями. А такая дискриминация наказуема штрафом до 50.000 шекелей.

Помимо этого, истцы считают, что им был причинен моральный и материальный ущерб.

Из Управления регистрации населения ответили, что «обстоятельства подачи иска изучаются».

Напомним, что ранее Израиль официально изменил порядок получения украинцами статуса беженца.

Ранее стало известно, что Украина отказалась передавать Израилю прах цадика Нахмана из Умани.