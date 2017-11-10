Великобритания назвала точные дату и время выхода из ЕС

Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени. Дата была известна и ранее: Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска Brexit. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

«Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках», — цитирует агентство заявление Дэвиса.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта этого года премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.