Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с газетой
Nasz Dziennik сказал, что Украина в ближайшее время может иметь
«реальные проблемы» из-за проводимого в стране курса на героизацию УПА.
«Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как
Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов
Украины. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО —
Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо
этого будет аналогичная встреча с Грузией», — рассказал Ващиковский.
«Мы стараемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные
проблемы, необязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь
их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют», — сказал дипломат
и добавил, что Польша может быть «адвокатом», сторонником Украины.
Ващиковский в очередной раз указал, что Варшава никогда не поставит
знак равенства между Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена
в России) и Армией Крайовой (АК). «Со стороны АК не было политики
уничтожения населения на территориях, где шла война с нацистскими
оккупантами. Со стороны УПА такая политика проводилась, это
задокументировано», — отметил он.
Между тем польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что МИД
лишил главу украинского Института национальной памяти Владимира
Вятровича права на въезд в Польшу. Решение принято из-за того что,
Вятрович занимает «радикальную антипольскую позицию».
8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский
коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей,
разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам,
наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской
стороны в отношении нас».
Днем ранее Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить
государственную идеологию и отказаться от героизации УПА. По его мнению,
национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне
и участниках вооруженного конфликта на Донбассе. Он также отметил, что
раздумывает над тем, стоит ли рекомендовать президенту Дуде посещать
Украину в декабре.
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