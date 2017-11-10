Глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с газетой Nasz Dziennik сказал, что Украина в ближайшее время может иметь «реальные проблемы» из-за проводимого в стране курса на героизацию УПА.

«Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией», — рассказал Ващиковский.

«Мы стараемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, необязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют», — сказал дипломат и добавил, что Польша может быть «адвокатом», сторонником Украины.

Ващиковский в очередной раз указал, что Варшава никогда не поставит знак равенства между Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России) и Армией Крайовой (АК). «Со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, где шла война с нацистскими оккупантами. Со стороны УПА такая политика проводилась, это задокументировано», — отметил он.

Между тем польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что МИД лишил главу украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича права на въезд в Польшу. Решение принято из-за того что, Вятрович занимает «радикальную антипольскую позицию».

8 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны в отношении нас».

Днем ранее Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации УПА. По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта на Донбассе. Он также отметил, что раздумывает над тем, стоит ли рекомендовать президенту Дуде посещать Украину в декабре.