Умер известный юморист Михаил Задорнов

  • 10 ноября 2017, 10:39
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Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.

Актер Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.


iz.ru
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