Бывший медбрат подозревается в убийстве более 100 пациентов в Германии

Правоохранители на основании результатов токсикологической экспертизы подозревают, что бывший медбрат Нильс Хегель отравил 106 пациентов, сообщила пресс-служба полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

Ранее Хегель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов, а в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. По словам самого осужденного, он убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.

В начале недели следователи получили результаты всех токсикологических тестов и вывели еще 16 подозрительных случаев.

Преступные действия Хегеля впервые заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата отправили за решетку на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти решили эксгумировать несколько тел, в них было установлено наличие следов лекарства.

Мотив своих поступков Хегель объяснил тем, что делал смертельную инъекцию, чтобы потом попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед коллегами.