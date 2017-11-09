Пес притворялся больным, чтобы хозяева не ходили на работу и ухаживали за ним

Супруги из американского штата Юта рассказали, что их пес Салливан научился подделывать кашель и другие симптомы простуды, чтобы хозяева остались дома и ухаживали за ним. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Обследование у ветеринара показало, что собака, заставлявшая владельцев несколько дней прогуливать работу, совершенно здорова.

«Мы уверены, что он знает, что мы знаем, что он притворялся», — рассказала хозяйка пса Кеннеди Лонгхерст (Kennady Longhurst).

Фальшивая болезнь собаки началась, когда Кеннеди вернулась домой на ланч и услышала «это странное сочетание кашля, одышки и звука прочищаемого горла», издаваемое псом. Лонгхерст встревожилась и вызвала с работы мужа Алекса Сальсберри (Alex Salsberry).

Он испугался за здоровье пса и уже начал искать в интернете собачьи болезни, когда заметил, что Салливан ведет себя как совершенно здоровое животное, но при этом продолжает странно кашлять.

Ночью кашель прекратился, но на следующее утро, когда Сальсберри готовился выходить на работу, пес снова начал изображать недомогание.

Супруги решили отвезти пса к ветеринару. Врач, проводивший осмотр, сообщил, что Салливан здоров, а домашние животные часто имитируют плохое самочувствие, чтобы завладеть вниманием хозяина или получить особые привилегии больного.

Колин Аллен (Colin Allen), специалист по поведению из Университета Питтсбурга, рассказал BuzzFeed News, что Салливан, скорее всего, не обманывал супругов, а опирался на прошлый опыт, в котором кашель сигнализировал хозяевам о необходимости обратить на него внимание.

По мере развития мнимой болезни Сальсберри рассказывал о хитром псе пользователям Twitter. В ответ некоторые читатели рассказали, что их питомцы тоже умеют симулировать недуги. Например, собака пользователя @chromastatnry отказывалась ходить, а кот @RoseNoire007 однажды имитировал хромоту.